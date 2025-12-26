Republika Somalilandu - co to za kraj?

Cytowany przez agencję Reutera premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael będzie dążył do współpracy z Somalilandem w dziedzinie rolnictwa, zdrowia, technologii i gospodarki.

W oświadczeniu pogratulował prezydentowi Somalilandu Abdirahmanowi Mohamedowi Abdullahiemu i zaprosił go do odwiedzenia Izraela.

Netanjahu zaznaczył, że deklaracja izraelskiego rządu „jest zgodna z duchem porozumień Abrahama, podpisanych z inicjatywy prezydenta (USA Donalda) Trumpa”. Porozumienia wynegocjowane w 2020 r. obejmowały sformalizowanie stosunków dyplomatycznych Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem; później dołączyły do nich inne kraje.

Kontrowersje wokół powstania państwa Somaliland

W piątek ministrowie spraw zagranicznych Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti potępili uznanie przez Izrael Somalilandu. Jak poinformowało egipskie MSZ, ministrowie „podkreślili swoje pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Somalii”.

Somaliland to leżące nad Zatoką Adeńską terytorium w północnej Somalii we wschodniej Afryce. Po uzyskaniu w 1960 r. niepodległości od Wielkiej Brytanii połączyło się z Somalią, która wcześniej była administrowana przez Włochy. Somaliland zerwał z rządem Somalii w Mogadiszu w 1991 r. i od tego czasu zabiega o międzynarodowe uznanie niepodległości, czemu sprzeciwiała się Somalia.