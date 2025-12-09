Pavel postawił jeden kluczowy warunek: jeśli Babiš chce po raz kolejny zostać premierem, musi rozwiązać konflikt interesów związany z dotychczasową działalnością biznesową. Lider partii ANO ogłosił w czwartek, że nie będzie już dłużej właścicielem ogromnego holdingu chemiczno-spożywczego Agrofert. Babiš zapewnił w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, że nie odzyska udziałów w firmie nawet po odejściu z polityki.

Prezydentowi ta deklaracja wystarczyła i we wtorek rano powierzył Babišowi tekę premiera. Jeden z najbogatszych Czechów stanie na czele władzy wykonawczej po raz drugi – wcześniej sprawował tę funkcję w latach 2017–2021.