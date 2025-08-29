W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16 zespołu Tiger Demo Team. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie zginął major Maciej „Slab” Krakowian.

Wazny komunikat LOT po katastrofie F-16 w Radomiu

„Jutrzejsze rejsy PLL LOT do Radomia i z Radomia zostaną wykonane z Lotniska Chopina w Warszawie. W kontakcie z pasażerami jest nasze call center - wszystkim Pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji” - poinformował późnym wieczorem w czwartek PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. „W chwili obecnej nasze myśli są z rodziną i bliskimi pana Majora, składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia (...)” - przekazał wcześniej w czwartek Moczulski. Zapewnił, że w przypadku jakichkolwiek zmian służby operacyjne przewoźnika będą w kontakcie z pasażerami; na pewno nie zostaną oni bez opieki.

Katastrofa F-17 przed tegorocznym AirShow. Polacy wrzucają do sieci nagrania wideo

Na materiałach wideo publikowanych w internecie i przekazywanych przez media widać, jak samolot ze znaczną prędkością uderza w ziemię na terenie lotniska. - Jeszcze jest za wcześnie, abyśmy mogli wypowiedzieć się na temat dalszego funkcjonowania operacyjnego lotniska Warszawa-Radom - przekazała PAP rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na platformie X, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o sytuacji. Niedługo później wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że przybył na miejscu katastrofy. Oddał hołd pamięci pilota, który zginął w katastrofie i złożył najgłębsze wyrazy współczucia dla jego rodziny i bliskich. (PAP)