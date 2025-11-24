W Sztokholmie w poniedziałek odbywa się IV szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej, na który przybyło prawie 70 przedstawicieli parlamentów oraz organizacji międzynarodowych.
Odnosząc się do omawianych w ostatnich dniach propozycji planów pokojowych, Biejat podkreśliła w wystąpieniu w Riksdagu, że „należy wziąć pod uwagę integralność i suwerenność Ukrainy”, a także „jej plany integracji ze strukturami międzynarodowymi, a także wzmocnienie zdolności do zapobiegania agresji w przyszłości”.
Wicemarszałkini Senatu przypomniała, że „każda osoba odpowiedzialna za łamanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności”. – Tylko dzięki temu możemy mieć nadzieję na przywrócenie pokoju i potwierdzenie zasad międzynarodowej sprawiedliwości, które nas wszystkich dotyczą – zaznaczyła.
Biejat zapewniła o wsparciu Polski dla międzynarodowych wysiłków, aby uprowadzone przez Rosję ukraińskie dzieci powróciły do swoich rodzin.
Magdalena Biejat: Rosja musi za tę wojnę zapłacić
Przypomniała również o wkładzie finansowym Polski i Europy w pomoc Ukrainie, konieczności wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji, a także wykorzystania rosyjskich aktywów państwowych. „Rosja musi za tę wojnę zapłacić” – zaznaczyła.
Platforma Krymska to międzynarodowe forum poświęcone problematyce rosyjskiej aneksji Półwyspu Krymskiego w 2014 r. Gospodarzami tegorocznej edycji są przewodniczący parlamentu Szwecji Riksdagu Andreas Norlen oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Biejat reprezentuje polski parlament.
Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję