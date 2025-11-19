Jak zaznaczył włoski adwokat, obywatel Ukrainy zostanie przekazany Niemcom w ciągu kilku dni. Canestrini dodał, że ufa, iż jego klient zostanie uniewinniony.

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę Ukraińca po raz drugi po tym, gdy jego adwokat odwołał się od podjętej 27 października decyzji sądu apelacyjnego w Bolonii, który zgodził się na przekazanie Serhija K. niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wcześniej Sąd Najwyższy odesłał tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Obrona zapowiedziała wtedy ponowne odwołanie się od tego postanowienia.

31 października osadzony w więzieniu Ukrainiec rozpoczął strajk głodowy, który prowadził przez 11 dni w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i brakowi dostępu do żywności odpowiedniej w jego stanie zdrowia.

49-letni Serhij K., były wojskowy, został aresztowany na podstawie europejskiego nakazu zatrzymania w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. (PAP)