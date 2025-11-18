Czechy - rozbudowa elektrowni atomowych Dukovany i Temelín

Jak pisze serwis Praguemorning.cz, projekt obejmuje budowę dwóch reaktorów o mocy ponad 1000 megawatów każdy, które mają zacząć działać w drugiej połowie lat trzydziestych XXI wieku. Umowa przewiduje także możliwość dalszej rozbudowy drugiej elektrowni atomowej – Temelín – oraz wdrożenie małych reaktorów modułowych. Przetarg wygrała południowokoreańska firma Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP).

W ten sposób Czechy chcą zlikwidować zależność od Rosji. Energia jądrowa ma dostarczać stabilne i niskoemisyjne źródło zasilania dla gospodarstw domowych, centrów danych czy pojazdów elektrycznych. Obecnie energia z atomu odpowiada w tym kraju za ok. 40% miksu energetycznego, a do 2050 r. ma to być już 50-60%.

Chociaż projekt cieszy się poparciem społecznym, organizacje społeczne krytykują wysokie koszty inwestycji oraz brak trwałego rozwiązania problemu odpadów radioaktywnych. Ponadto Austria nadal sprzeciwia się rozbudowie czeskich elektrowni jądrowych ze względu na bliskość ich granicy.

Kiedy pierwsza polska elektrownia atomowa?

Czechy są jednym z wielu krajów europejskich, które obecnie inwestują w energię atomową. Inne to Węgry, Francja, Słowacja czy Polska. Nasz kraj nie posiada elektrowni jądrowych, ale planuje budowę pierwszej takiej elektrowni, która ma zacząć działać w latach trzydziestych XXI wieku.







Polska energetyka opiera się głównie na węglu kamiennym i brunatnym, które stanowią około 70-75% miksu energetycznego. Energia odnawialna, w tym wiatr i fotowoltaika, stanowi około 15-20%, gaz ziemny około 5-7%.







W ramach transformacji energetycznej Polska intensyfikuje działania na rzecz zwiększenia udziału OZE i planuje rozwój energetyki atomowej jako kluczowego elementu dekarbonizacji.