Ruch lotniczy na lotnisku w Hanowerze na północy Niemiec został wstrzymany w środę późnym wieczorem na 45 minut z uwagi na zagrożenie dronowe - poinformowała w czwartek agencja dpa. To kolejny tego typu incydent w Niemczech w ostatnich dniach.
Dron doprowadził do kłopotów na lotnisku w Hanowerze
Decyzja o wstrzymaniu ruchu lotniczego zapadła po zaobserwowaniu drona w okolicy przemysłowej w pobliżu lotniska. Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów.
Trzy samoloty zostały przekierowane na inne lotniska. Pozostałe maszyny lądowały i startowały z opóźnieniem.
Nie pierwszy taki incydent w Niemczech
To kolejna taka sytuacja w Niemczech w ostatnim czasie. W niedzielę wieczorem na godzinę zawieszono ruch na lotnisku w Bremie po zaobserwowaniu w pobliżu bezzałogowca, a w piątek na dwie godziny wstrzymało połączenia lotnisko w Berlinie. Przed miesiącem zakłócenia wystąpiły na lotnisku w Monachium.
Niemieckie wojsko nie strąca dronów - uznając za zbyt ryzykowne w terenie zamieszkanym - i stawia na inne technologie, w tym elektroniczne zakłócanie ich kursu. Uważa się, że za dronami stoją Rosjanie. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że rosyjskie drony w niemieckiej przestrzeni powietrznej „nie powinny zaskakiwać”.
