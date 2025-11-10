- Decyzja sądu: Nicolas Sarkozy wychodzi z więzienia po miesięcznej odsiadce
- Sarkozy wychodzi z więzienia – zamiast celi nadzór sądowy i ograniczenia kontaktów z ministrem
- Nicolas Sarkozy wychodzi z więzienia - co dalej ze sprawą byłego prezydenta Francji?
- Dlaczego Nicolas Sarkozy trafił do więzienia?
Decyzja sądu: Nicolas Sarkozy wychodzi z więzienia po miesięcznej odsiadce
Jak donoszą francuskie media, były prezydent Francji Nicolas Sarkozy, opuści dziś mury więzienia. Paryski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku obrony o jego zwolnienie z odbywania kary.
Sarkozy wychodzi z więzienia – zamiast celi nadzór sądowy i ograniczenia kontaktów z ministrem
Oznacza to, że po kilku tygodniach pobytu w więzieniu Sarkozy odzyska wolność, ale pozostanie pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości – ma zostać objęty nadzorem sądowym. Otrzymał również zakaz kontaktowania się z obecnym ministrem sprawiedliwości, Géraldem Darmaninem.
Nicolas Sarkozy wychodzi z więzienia - co dalej ze sprawą byłego prezydenta Francji?
Christophe Ingrain, jeden z adwokatów Sarkozy’ego, zapowiedział, że na tym nie poprzestanie. Kolejnym etapem będzie proces apelacyjny.
– Naszym zadaniem jest teraz przygotowanie przesłuchania w sprawie odwołania – powiedział adwokat Christophe Ingrain.
Na wieść o decyzji sądu głos zabrał Louis Sarkozy, syn byłego prezydenta Francji. Na platformie X (dawniej Twitter) napisał krótko: „Niech żyje wolność”, dołączając archiwalne zdjęcie z dzieciństwa u boku ojca.
Dlaczego Nicolas Sarkozy trafił do więzienia?
Przypomnijmy, że 70-letni Nicolas Sarkozy trafił do więzienia 21 października 2025 r., by odbyć karę pięciu lat pozbawienia wolności za nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Podczas jednej z rozpraw Sarkozy podkreślał, że nigdy nie prosił o pieniądze libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego.
- Nie wyobrażałem sobie, że w wieku 70 lat trafię do więzienia. To bardzo trudne. To pozostawia ślady na każdym uwięzionym – powiedział Sarkozy.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję