Decyzja sądu: Nicolas Sarkozy wychodzi z więzienia po miesięcznej odsiadce

Jak donoszą francuskie media, były prezydent Francji Nicolas Sarkozy, opuści dziś mury więzienia. Paryski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku obrony o jego zwolnienie z odbywania kary.

Sarkozy wychodzi z więzienia – zamiast celi nadzór sądowy i ograniczenia kontaktów z ministrem

Oznacza to, że po kilku tygodniach pobytu w więzieniu Sarkozy odzyska wolność, ale pozostanie pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości – ma zostać objęty nadzorem sądowym. Otrzymał również zakaz kontaktowania się z obecnym ministrem sprawiedliwości, Géraldem Darmaninem.

Nicolas Sarkozy wychodzi z więzienia - co dalej ze sprawą byłego prezydenta Francji?

Christophe Ingrain, jeden z adwokatów Sarkozy’ego, zapowiedział, że na tym nie poprzestanie. Kolejnym etapem będzie proces apelacyjny.

– Naszym zadaniem jest teraz przygotowanie przesłuchania w sprawie odwołania – powiedział adwokat Christophe Ingrain.

Na wieść o decyzji sądu głos zabrał Louis Sarkozy, syn byłego prezydenta Francji. Na platformie X (dawniej Twitter) napisał krótko: „Niech żyje wolność”, dołączając archiwalne zdjęcie z dzieciństwa u boku ojca.

Dlaczego Nicolas Sarkozy trafił do więzienia?

Przypomnijmy, że 70-letni Nicolas Sarkozy trafił do więzienia 21 października 2025 r., by odbyć karę pięciu lat pozbawienia wolności za nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Podczas jednej z rozpraw Sarkozy podkreślał, że nigdy nie prosił o pieniądze libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego.

- Nie wyobrażałem sobie, że w wieku 70 lat trafię do więzienia. To bardzo trudne. To pozostawia ślady na każdym uwięzionym – powiedział Sarkozy.