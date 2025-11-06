Wybory w Nowym Jorku, Wirginii i New Jersey oraz referendum w Kalifornii to najważniejsze rozstrzygnięcia wtorkowych głosowań, zorganizowanych rok po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i zdobyciu przez republikanów większości w Kongresie. Traktowane jako plebiscyty poparcia dla urzędującego od stycznia prezydenta, nie wypadły dla niego dobrze.

Sprawdzian dla demokratów w wyborach "mid-terms" za rok

To równocześnie pierwszy sukces Partii Demokratycznej po ubiegłorocznej porażce Kamali Harris w wyścigu o fotel głowy państwa. I sprawdzian poparcia dla partii opozycyjnej na rok przed wyborami środka kadencji, w których do zdobycia będzie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów, 35 foteli w Senacie oraz prawie 40 stanowisk gubernatorów stanowych. Wtorkowe wyniki nie przesądzają jednak, w jakim kierunku pójdą w najbliższym czasie demokraci.

Najwięcej mówi się o Zohranie Mamdanim, nowo wybranym burmistrzu Nowego Jorku. 34-letni polityk do niedawna był mało znaną postacią w parlamencie stanowym. Obecnie jest główną twarzą lewicowego skrzydła demokratów. Kampanię wyborczą oparł nie tylko na krytyce Trumpa, ale i zapowiedziach podwyżek podatków dla korporacji, ograniczenia wzrostu czynszów, darmowej komunikacji miejskiej i podniesienia płacy minimalnej. Zdobył nieznacznie powyżej 50 proc. głosów. Startujący jako kandydat niezależny Andrew Cuomo, którego Mamdani pokonał w prawyborach w Partii Demokratycznej, uzyskał 42-proc. poparcie. Republikanin Curtis Sliwa dostał 7 proc. głosów.

Umocniło się nie tylko lewe skrzydło Partii Demokratycznej

W dwóch innych miejscach sukcesy odniosło umiarkowane skrzydło Demokratów, które może sięgać po wyborców Partii Republikańskiej. Demokratyczne kandydatki skorzystały na ostatnich decyzjach Trumpa dotyczących obcięcia finansowania dla ważnych inwestycji w ich stanach. W wyborach gubernatora Wirginii zwyciężyła Abigail Spanberger, w przeszłości pracująca w Centralnej Agencji Wywiadowczej, zdobywając 58 proc. głosów. W latach 2019–2025 Spanberger zasiadała w Izbie Reprezentantów. Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa wnioskowała o impeachment prezydenta

Nowym gubernatorem New Jersey zostanie zaś Mikie Sherrill, która uzyskała 56-proc. poparcie. Członkini Izby Reprezentantów od 2019 r. w przeszłości była pilotką helikoptera w marynarce wojennej. Jej kampania koncentrowała się wokół problemu kosztów utrzymania. Sherrill obiecywała m.in. obniżkę cen prądu.

Dla wyników przyszłorocznych wyborów do Kongresu istotne było też referendum w Kalifornii dotyczące upoważnienia lokalnego parlamentu do modyfikacji mapy okręgów wyborczych. Zdecydowana większość wyborców opowiedziała się za „propozycją 50”, która była odpowiedzią na zmiany granic okręgów w Teksasie. W tym ostatnim stanie na gerrymanderingu zyskają republikanie. W Kalifornii będzie on premiował demokratów. ©℗