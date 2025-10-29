Z punktu widzenia Amerykanów Europa nie jest kluczowym teatrem wojennym. Ich celem jest przerzucenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Starego Kontynentu na państwa europejskie. Sami z dość oczywistych powodów wolą się skoncentrować na Indo-Pacyfiku, a także na Ameryce Łacińskiej. Możemy się na to zżymać, ale dziwić się trudno. Warto ponadto pamiętać, co Donald Trump obiecywał swojemu elektoratowi w kampanii wyborczej. Teraz, mając na głowie liczne problemy wewnętrzne, musi jednak pokazać, że choć część tych zapowiedzi jest realizowana.

Pentagon dostał zadanie – redukować, więc redukuje. Całe szczęście dosyć ostrożnie. Na pierwszy ogień poszła Rumunia, ale zmniejszenie liczby amerykańskiego personelu w bazie Mihail Kogălniceanu o mniej więcej jedną trzecią to nie jest żaden kataklizm.