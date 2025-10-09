Wniosek skrajnej lewicy został odrzucony głosami 383 europosłów, wniosek skrajnej prawicy - 378. Izba liczy 720 eurodeputowanych.

Przewodnicząca KE przyjęła wynik głosowana z zadowoleniem. - Komisja będzie nadal ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, aby stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi Europa - napisała na platformie X von der Leyen.

Jakie zarzuty stawiano Ursuli von der Leyen?

W swoim wniosku Grupa Lewicy zarzuciła von der Leyen, że zgodziła się na niekorzystną dla Europy umowę ze Stanami Zjednoczonymi.

Podniosła też, że KE zaproponowała do celów ratyfikacji rozdzielenie umowy z blokiem państw Mercosur na dwa dokumenty, co wykluczyło z tego procesu parlamenty narodowe i doprowadziło do demokratycznego deficytu. Tymczasem - w ich ocenie - umowa może narażać europejskich rolników i pracowników na nieuczciwą konkurencję oraz podważać cele klimatyczne Unii.

Skrajna lewica w PE zarzuciła też von der Leyen, że jej KE „wykazała niezdolność i niechęć do zajęcia się pogłębiającymi się kryzysami społecznymi i klimatycznymi, w szczególności regresem w zakresie praw socjalnych i kryzysem mieszkaniowym w całej Unii, jednocześnie osłabiając lub porzucając podstawowe elementy Europejskiego Zielonego Ładu”.

Grupa Lewicy potępia też brak reakcji KE „na brutalne ataki militarne rządu izraelskiego i systematyczne łamanie prawa międzynarodowego i humanitarnego w Strefie Gazy; wzywa do natychmiastowego zawieszenia układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem, nałożenia sankcji na Izrael oraz kompleksowego embarga na broń”.

Umowę z Mercosurem wytknęła von der Leyen także skrajna prawica. We wniosku Patriotów dla Europy czytamy, że KE jednostronnie przystąpiła w grudniu 2024 r. do podpisania umowy z Mercosurem, ignorując stanowczy i wielokrotnie wyrażany sprzeciw kilku parlamentów narodowych, Parlamentu Europejskiego oraz europejskich rolników i hodowców. - Komisja obeszła przeszkody polityczne i prawne związane z ratyfikacją umowy, dzieląc ją na dwa odrębne instrumenty prawne, aby pominąć parlamenty narodowe, i tym samym zlekceważyła uzasadnione obawy państw członkowskich i zredukowała nadzór Parlamentu do zwykłej formalności w kwestiach handlowych.

Oba wnioski o wotum nieufności poparli europosłowie PiS

Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem w lipcu

Wtedy złożyła go prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wniosek o odwołanie von der Leyen.

Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE. W przypadku przyjęcia wotum nieufności KE jako całość podaje się do dymisji.