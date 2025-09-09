"UE skapitulowała w sprawie umowy handlowej z USA". Co Europejczycy zarzucają Ursuli von der Leyen?

Sondaż został przeprowadzony we współpracy z sondażownią Cluster 17 w pięciu państwach Wspólnoty - Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Polsce. W badaniu łącznie wzięły udział 5 302 osoby. Zapytani o to, czy słyszeli o umowie handlowej UE-USA, we wszystkich państwach poza Polską respondenci odpowiedzieli w większości, że tak i że wiedzą, o co w niej chodzi. Polscy uczestnicy badania w 53 proc. odpowiedzieli, że „słyszeli o umowie, ale nie wiedzą do końca, czego ona dotyczy”, a aż 29 proc. nigdy o niej nie słyszało. Średnio ponad połowa Europejczyków (52 proc.) uważa, że Unia Europejska skapitulowała w sprawie umowy handlowej z USA. „Biorąc pod uwagę tak techniczny temat, jak cła, to wyniki są znaczące. Pokazują, że porozumienie wywołało reakcję polityczną i emocjonalną, która wykracza poza sferę techniczną” - ocenił portal.

Europejczycy zgodni są, że to europejskie przedsiębiorstwa zostaną najbardziej dotknięte przez nowe cła nałożone przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa.

Niemcy, Hiszpanie, Francuzi i Włosi zarzucają złe poprowadzenie negocjacji Komisji Europejskiej, a wśród polskich respondentów opinie są podzielone. Wielu polskich respondentów sądzi, że wina jest po stronie państw członkowskich. Wśród Niemców aż 70 proc. ocenia, że przewodnicząca KE nie zdołała obronić interesów UE. Zapytani, czy chcą wyjść z Unii Europejskiej, respondenci z poszczególnych państw mieli różne zdania. Hiszpanie są największymi zwolennikami Wspólnoty i 85 proc. chce w niej pozostać. W następnej kolejności są Niemcy (74 proc.), Włosi (72 proc.) i Polacy (64 proc.).

Coraz więcej respondentów chce opuszczenia Unii Europejskiej. Rekordowy wzrost w Niemczech

Le Grand Continent zwrócił uwagę, że w porównaniu do tego samego badania przeprowadzonego w grudniu 2024 roku, dzień po wygranej w wyborach Trumpa, średnio o 4 proc. więcej Europejczyków chce opuszczenia Wspólnoty. W Niemczech sprzeciw wobec UE rośnie najszybciej i z 13 proc. wzrósł do 22 proc. Autorzy podkreślili, że jest to niepokojąca tendencja.

Zastanawiając się nad rozbieżnością między polskimi respondentami a resztą, portal ocenił, że może być ku temu kilka powodów. Polacy mniej wiedzą na temat umowy handlowej między UE a USA, a dobre zdanie o Donaldzie Trumpie wśród polskich respondentów nie jest niczym dziwnym, biorąc pod uwagę wynik wyborów prezydenckich w Polsce, które wygrał Karol Nawrocki. Około 33 proc. uznaje go za „przyjaciela” Europy.(PAP)

awm/ mms/