UE planuje ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów
Pieskow sprecyzował, że Moskwa przygotuje „adekwatną odpowiedź” na potencjalne restrykcje ze strony UE. Jest to reakcja Rosji na wtorkowe doniesienia „FT” o tym, że państwa unijne zgodziły się ograniczyć podróże rosyjskich dyplomatów w obrębie Wspólnoty.
Sankcje jako reakcja na działania rosyjskich szpiegów
Ma być to z kolei odpowiedź Unii Europejskiej na próby działań - od podpaleń i cyberataków po sabotaż infrastruktury i ataki dronów - które - zdaniem wywiadów państw Zachodu - są często podejmowane przez szpiegów działających pod przykrywką dyplomatyczną. Proponowane przepisy, które mają znaleźć się w przygotowywanym w Brukseli nowym pakiecie sankcji wobec Rosji, wymagałyby od rosyjskich dyplomatów informowania rządów o planach wjazdu do ich krajów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję