Edukacja ma wiele obliczy ̶ to nie tylko obszar formalny, ale też wiele działań poza formalnych. Do zadań samorządu w obszarze edukacji należy m. in. promowanie powszechnego sportu – mówi dyrektor fundacji rozwoju edukacji Erasmus + Sport Tadeusz Wojciechowski.

Reklama Wojciechowski podkreśla, że samorządy czerpią liczne korzyści z realizacji projektów edukacyjnych. To chociażby pozyskiwanie środków na realizację projektów w postaci grantów, a gama działań, które mogą zostać dofinansowane jest bardzo szeroka. – Większość realizowanych przez nas projektów ma zasięg międzynarodowy, co podnosi prestiż uczestnictwa oraz daje możliwość wymiany doświadczeń i rozwija pewne kompetencje – mówi Wojciechowski. - Realizacja projektów edukacyjnych wzmacnia lokalną demokrację, więzi w ramach społeczności oraz podnosi kompetencje i kwalifikacje – wymienia dyrektor Erasmusa. Dodaje też, że jakość oferty kierowanej do młodzieży zwiększa jej zaangażowanie w życie społeczności. Treść całej rozmowy można obejrzeć w materiale wideo. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję