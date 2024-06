Ostatnie chwile komunizmu. Tak wyglądała kampania przed wyborami 4 czerwca 1989 roku [GALERIA] »

Kampania wyborcza przed 4 czerwca 1989 roku była jednym z kluczowych momentów w najnowszej historii Polski. Była to pierwsza kampania wyborcza, w której opozycja mogła legalnie uczestniczyć od czasu ustanowienia w Polsce systemu komunistycznego po II wojnie światowej. Wynikało to z porozumień Okrągłego Stołu, który miał miejsce od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku.