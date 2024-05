Pierwsze znane użycie barw narodowych datuje się na XIV wiek, kiedy to polscy rycerze używali bieli i czerwieni jako oznak rozpoznawczych na polach bitew. W kolejnych wiekach również biało-czerwone barwy były niezwykle często eksponowane przez polskie wojsko oraz władzę. Formalne przyjęcie tych barw jako barw narodowych miało miejsce dopiero w 1831 roku, kiedy to sejm Królestwa Polskiego ustanowił biało-czerwoną flagę. Wzór flagi, dwie poziome pasy – biały na górze i czerwony na dole – został oficjalnie zatwierdzony przez Sejm w 1919 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Godło Polski, biały orzeł w koronie na czerwonym tle, posiada swoje korzenie w legendarnych opowieściach i historycznych dokumentach z czasów Piastów. Pierwsze znane przedstawienie orła pojawiło się na denarze emitowanym za panowania Przemysła II w 1295 roku. Orzeł, jako symbol władzy i suwerenności, był używany przez różne polskie dynastie, ewoluując wizualnie na przestrzeni wieków. Współczesne godło, które przywraca koronę orłowi, zatwierdzone zostało po upadku komunizmu w 1989 roku, symbolizując powrót do tradycyjnych wartości narodowych i niepodległości.

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone każdego roku 2 maja, jest stosunkowo nową tradycją, ustanowioną w 2004 roku. Jest to dzień pełen patriotyzmu, podczas którego Polacy manifestują swoje przywiązanie do narodowych symboli, wywieszając flagi na swoich domach i uczestnicząc w lokalnych oraz państwowych uroczystościach. Data ta nieprzypadkowo wybrana została dzień po święcie narodowym 3 Maja, co pozwala na przedłużenie obchodów ważnych dla historii Polski momentów.