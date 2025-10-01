Koncepcja organizacji przez Polskę letnich igrzysk olimpijskich zakłada, że choć wiodącym miastem ma być Warszawa, to projekt ma być ogólnokrajowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad nową strategią rozwoju sportu w Polsce. W ciągu najbliższych tygodni mają być zaprezentowane pierwsze wnioski z prac, które będą też poddane konsultacjom. Cały projekt zostanie upubliczniony pod koniec pierwszej połowy 2026 r. Część dokumentu ma dotyczyć przygotowań do ubiegania się przez Polskę o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 r.

O tych zamiarach w zeszłym roku mówił premier Donald Tusk oraz ówczesny minister sportu Sławomir Nitras. Wsparcie dla idei deklarował też ówczesny prezydent Andrzej Duda. Walkę o igrzyska zapowiada też następca Nitrasa, czyli Jakub Rutnicki. - W pełni podtrzymuję olimpijskie plany ogłoszone przez rząd w 2024 r. i traktuję je jako jeden z najważniejszych projektów cywilizacyjnych dla Polski i promujący nasz kraj na świecie - mówi DGP obecny minister sportu i turystyki.

Pomysł organizacji przez Polskę igrzysk znalazł się też w opublikowanym we wrześniu projekcie Strategii Rozwoju Polski do 2035 r. W dokumencie rząd zakłada, że igrzyska odbyłyby się w Warszawie w 2040 r. lub 2044 r. Jak jednak precyzuje w rozmowie z DGP Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki ds. strategii rozwoju sportu IO Warszawa 2040 – mowa o igrzyskach z wiodącą rolą Warszawy, ale przy jednoczesnym szerokim zaangażowaniu innych miast wraz z ich potencjałem organizacyjnym i infrastrukturą sportową.

Jak wyjaśnia Korzeniowski, jest za wcześnie, by zajmować stanowisko w sprawie szczegółowego konceptu logistyki wydarzenia, ale jako przykład włączenia do projektu całej Polski podaje poznańską Maltę, która mogłaby gościć wioślarstwo i kajakarstwo klasyczne, Kraków m.in. kajakarstwo górskie czy wspinaczkę oraz Trójmiasto i wybrzeże Bałtyku, które byłyby miejscem rywalizacji w konkurencjach żeglarskich. Również gry zespołowe miałyby zawitać na stadiony i hale do innych miast, które już mają doświadczenie z organizacji najważniejszych imprez sportowych.