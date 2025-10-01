Dlaczego butelka nie jest objęta kaucją?

Popularna sieć marketów Kaufland promuje w swojej najnowszej gazetce reklamowej wodę Ustroniankę o pojemności 3,001 l, zachwalając, że woda ta „nie podlega systemowi kaucyjnemu”, który zgodnie z prawem obejmuje butelki PET o pojemności do 3 litrów. Klienci mogą nabyć wodę za 2,69 zł.

Oświadczenie producenta Ustronianki

Pojawiło się oficjalne stanowisko producenta Ustronianki. Jak można przeczytać w oświadczeniu przesłanym przez asystentkę prezesa zarządu, Karinę Sodzawiczną, „jako producent z ponad 45-letnim doświadczeniem od zawsze odpowiadaliśmy na zmieniające się potrzeby rynku i oczekiwania konsumentów. Dzięki tym działaniom klienci zyskują możliwość wyboru. Konsumenci mogą sięgać zarówno po produkty objęte kaucją, które wkrótce pojawią się w sprzedaży pod marką Ustronianka, jak i po warianty, które nie podlegają systemowi kaucyjnemu”.

Kaufland i woda Ustronianka: komentarz wiceministra

Sprawę skomentował również wiceminister funduszy Jan Szyszko. Na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) napisał: „wpływy z systemu kaucyjnego trafią do zwykłych ludzi oraz do polskich firm robiących zielone technologie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: omijanie systemu to żadne eureka, tylko czyste antypolskie cwaniactwo. Wstyd też dla niemieckiego korpo Kaufland, które w Polsce promuje takie patologie. Ciekawe, czy tak samo robią u siebie w kraju”.