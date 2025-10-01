Polska: wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8.651,00 zł, co stanowiło 119,1 proc. wartości ogółem. Natomiast w sektorze prywatnym była równa 6.549,64 zł – 90,2 proc. wartości ogółem.

Wzrost wynagrodzeń rok do roku i miesiąc do miesiąca

W kwietniu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 11,7 proc. Z kolei w stosunku do marca 2025 wzrosła o 3,7 proc.

Najwyższe wynagrodzenia wśród pracowników w wieku 35-44 lata

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata – wyniosła ona 7.592,45 zł (104,6 proc. wartości ogółem), natomiast najniższą w grupie wieku 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5.769,81 zł (79,5 proc. wartości ogółem). Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu 2025 r. wyniosło 9.148,11 zł.