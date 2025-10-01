Opłaty za parkowanie w godzinach 7-19

To drugi etap rewolucji w zasadach płatnego parkowania w Łodzi. Pierwszą część zmian wprowadzono w czerwcu, płatnym parkowaniem obejmując granice całego Śródmieścia oraz nowo powstałe osiedla w rejonie ul. Tymienieckiego i ul. Tylnej. Ponadto parkomaty pojawiły się również na al. Unii Lubelskiej i ul. Krakowskiej. Zmieniono wówczas też godziny funkcjonowania strefy płatnego parkowania i opłaty pobierane są w godz. 7-19.

Osiedle Radiostacja w strefie płatnego parkowania

Od października do obszaru strefy włączono z kolei osiedle Radiostacja.

- Do strefy płatnego parkowania został włączony cały obszar pomiędzy ulicami Kopcińskiego, Narutowicza, Konstytucyjną i Małachowskiego. Osiedle zostało objęte podstrefą B, a za postój na jej terenie zapłacimy w godzinach 7-19. To odpowiedź na coraz trudniejsze znalezienie miejsc parkingowych przez mieszkańców, a także usprawnienie poruszania się po całym osiedlu - poinformował Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Nowa organizacja ruchu i kontraruch dla rowerów

W ramach zmian wprowadzono też nową organizację ruchu, która zakłada m.in. jednokierunkową ulicę Tkacką od Solskiego do Krzywickiego oraz Zelwerowicza od Krzywickiego do Solskiego. Dodatkowo - zarówno na jednej, jak i drugiej ulicy - pojawił się nowy kontraruch dla rowerów. Dzięki tej zmianie mieszkańcy osiedla mają zyskać lepszy przejazd podczas wyjazdu z osiedla zarówno w kierunku Narutowicza, jak i Małachowskiego.

Uporządkowane zostało także parkowanie wzdłuż ulicy Małachowskiego przy parku 3 Maja.

Abonament dla mieszkańców - 1 zł za dzień

Osoby mieszkające w strefie płatnego parkowania mogą skorzystać z abonamentu, którego cena wynosi 1 zł za dzień (365 zł na rok). Można go zakupić w siedzibie ZDiT przy ul. Tuwima 36 lub przez stronę internetową.

Wyższe opłaty dla kierowców spoza miasta

Od środy obowiązuje również nowy cennik opłat za parkowanie w Łodzi. Dla kierowców spoza miasta będą one wyższe, a łodzianie oraz osoby odprowadzające w Łodzi podatki mogą liczyć na niższe stawki za parkowanie. Różnica w kwotach to ok. 1 zł za godzinę.

Po zmianach łodzianie za pierwszą godzinę parkowania w ścisłym centrum zapłacą 6 zł (wcześniej 5 zł), a pozostałe osoby 6,9 zł. W podstrefach B i C, które obejmują pozostałą część Śródmieścia, ceny będą średnio o 1 zł niższe.

ZDiT poinformował, że kierowcy mieszkający w Łodzi, ale posiadający pojazd o innym początku tablic mogą złożyć wniosek o wydanie ulgi mieszkańca za pomocą dedykowanej do tego strony internetowej.