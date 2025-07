W piątek 25 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki z dwiema poprawkami zgłoszonymi przez Koalicję Obywatelską. Za ustawą głosowało 251 posłów przeciw było 169 posłów, od głosu wstrzymało się 14 posłów.

Pierwsza przesuwa moment publikacji przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) informacji określającej wysokość stawki opłaty mocowej z 30 września danego roku na 31 października. Zdaniem autora poprawki posła Jerzego Meysztowicza (KO) przesunięcie o miesiąc daty, kiedy prezes URE musi przedstawić stawki opłaty mocowej może spowodować, że określenie tej stawki będzie „bardziej dokładne i będzie miało większe uzasadnienie ekonomiczne”. Prezes URE zyska dodatkowy miesiąc, żeby „zbadać wszystkie okoliczności, które decydują o wysokości stawki opłaty mocowej”.

Przepisy deregulacyjne. Co się zmieni?

Zgodnie z drugą poprawką posła KO, przesunięciu z 31 sierpnia na 30 września ulegnie z kolei termin realizacji obowiązku informacyjnego względem prezesa URE, jaki ciąży na zarządcy rozliczeń i operatorze systemu elektroenergetycznego związany z opłatą mocową i mających na nią wpływ.

Ustawa o deregulacji w obszarze energetyki zakłada uproszczenie rachunków za energię elektryczną i zwiększenie ich przejrzystości poprzez wprowadzenie podsumowania rachunku. Widoczne na nim mają być tylko najważniejsze składniki kosztowe, dzięki którym odbiorca w gospodarstwie domowym będzie wiedział, ile wynosi koszt samej energii, jej obrotu, koszt dystrybucji oraz łączna kwota do zapłaty. Wprowadza się możliwość elektronicznej korespondencji między sprzedawcą a odbiorcą z docelowym przejściem całkowicie na drogę elektroniczną.

Zmienią się zasady tzw. cable poolingu, czyli połączenia różnych instalacji na jednym przyłączu do sieci. Zgodnie z nowelą z tego rozwiązania będą mogły skorzystać wszystkie, a nie tylko wskazane rodzaje OZE oraz dodatkowo magazyny energii.

Podniesienie progu mocy instalacji fotowoltaicznej

Proponuje się także podniesienie progu mocy zainstalowanej instalacji OZE, od którego niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej koncesji. Próg ma zostać podniesiony z 1 do 5 MW.

Kolejny przepis zakłada podniesienie progu mocy instalacji fotowoltaicznej, od którego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Próg ma wzrosnąć ze 150 do 500 kW, pod warunkiem że instalacja będzie służyć wyłącznie do zaspokojenia własnego zapotrzebowania. Dodatkowym warunkiem jest to, żeby instalacja nie znajdowała się na obszarach ochrony przyrody, takich jak: park narodowy, rezerwat, park krajobrazowy, Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, oraz w ich otulinach, o ile zostały wyznaczone.