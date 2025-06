Przepis uniemożliwiający bezprawne wykorzystywanie cudzych danych, zawarty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności (druk sejmowy nr 1343), spotkał się z poparciem posłów. Komisja przyjęła również projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (druk sejmowy nr 1305), w którym przewidziano zmiany w procedurze łączenia się niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Poparciem Komisji zakończyło się też pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa bankowego (druk nr 1306), w którym przewidziano mechanizm udzielania m.in. syndykom dostępu do tajemnicy bankowej. Dzięki temu ma dojść do przyspieszenia postępowań upadłościowych. Co ciekawe, przegłosowana wersja projektu spotkała się ze sprzeciwem ze strony jego pomysłodawców.

– Ten projekt w zakresie daleko niepełnym implementuje propozycję zespołu SprawdzaMY. Jej inicjatorem był Związek Banków Polskich. Konkluzja z naszych dyskusji jest jednak taka, że nawet mimo nieprzyjęcia poprawek ZBP wciąż będziemy popierać ten projekt – powiedziała reprezentantka SprawdzaMY.

Tajemnica bankowa - sprzeciw ZBP

Znacznie ostrzej wypowiedział się przedstawiciel ZBP, który wskazał, że – wbrew intencjom związku – projekt pomija całkowicie kwestie relacji banku z nadzorcą układu i jego dostępu do tajemnicy bankowej. Przedstawiciel ZBP podkreślił, że to właśnie ta forma restrukturyzacji dominuje, a zwolnienie banków z obowiązku zachowania tajemnicy w kontakcie z nadzorcą układu uprościłoby znacząco procedury związane z restrukturyzacją. Ta argumentacja nie przekonała jednak przedstawicieli resortu sprawiedliwości.

– Dostęp do tajemnicy bankowej jest najistotniejszy w stosunku do syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. On ma znaczenie, gdy powstaje już masa upadłościowa, masa układowa lub sanacyjna. To przewidziano w projekcie. Jesteśmy przeciwni poszerzeniu dostępu do tej informacji na tymczasowego zarządcę, który działa jeszcze przed ogłoszeniem upadłości – mówiła Karolina Rokicka z MS, dodając, że te same zastrzeżenia tyczą się nadzorcy układu działającego na podstawie prywatnego kontraktu.

ZBP wycofał poparcie dla tego projektu. ©℗