Sejm przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która pozwala gminom wydawać decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji publicznych, np. szkół, także po utracie mocy studium uwarunkowań, zanim uchwalony zostanie plan ogólny.

Za uchwalaniem ustawy głosowało w piątek 403 posłów, ośmiu było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Uchwalona nowelizacja jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, a jej celem jest umożliwienie wydawania decyzji o inwestycjach publicznych tym gminom, w których uchwalenie planów ogólnych się opóźni.

24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zobligowała gminy do sporządzenia planów ogólnych – nowych opracowań planistycznych w randze aktu prawa miejscowego, obejmujących całą gminę i sporządzanych wyłącznie w formie cyfrowej. Dokument ten w znacznej mierze zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które stracą moc najpóźniej z dniem 1 lipca 2026 r. W tym samym terminie zakończy się okres przejściowy i wejdą w życie wszystkie znowelizowane przepisy reformy systemu planowania przestrzennego.

Po tym czasie uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji lokalizacyjnych (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy) miało być możliwe, jeśli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw określa podstawę prawną dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po dniu utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a przed dniem wejścia w życie planu ogólnego gminy. Pozwoli to uniknąć paraliżu decyzyjnego w gminach w kwestii lokalizacji takich inwestycji jak np. szkoły i infrastruktura.

W noweli wskazano również, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od 1 lipca 2026 r. będzie możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeśli w każdej z nich weszły w życie plany ogólne. (PAP)

gkc/ pif/ mick/