Za uchwaleniem ustawy głosowało 228 posłów, 195 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz trafi ona pod obrady Senatu.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw wprowadza bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zobowiązuje też dostawców wody (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) do przekazywania konsumentom informacji o cenie i zużyciu wody przynajmniej raz w roku na fakturze lub w aplikacji mobilnej. Dostawca będzie musiał przekazać, ile wody gospodarstwo zużywa rocznie, a także podać ceny za litr dostarczanej wody, w porównaniu z cenami wody butelkowanej.

Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mieć zapewniony także dostęp online do aktualnych informacji, takich jak: jakość wody, przekroczenia wartości parametrycznych, twardość oraz stopień mineralizacji wody, wyniki programów monitoringu czy wyniki oceny ryzyka.

Przepisy ustanawiają procedury związane z identyfikacją osób pozbawionych dostępu do wody pitnej albo mających do niej ograniczony dostęp. Gminy, we współpracy z dostawcami wody, będą zobowiązane do podejmowania działań w tej sprawie.

Ustawa określa też obowiązki dostawców wody w kwestii badania jej jakości, doprecyzowuje również kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury dotyczące nadzoru nad jakością wody związane m.in. z monitoringiem o raz stwierdzaniem przydatności do spożycia.

Ponadto dostawcy będą musieli dokonać oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia, dokonując co 6 lat przeglądu w tym zakresie. Nowe przepisy nałożą też podobne obowiązki m.in. na właścicieli nieruchomości i zarządców obiektów budowlanych niemieszkalnych, przeznaczonych do pobytu ludzi oraz obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z nowelą co 6 lat będą oni musieli wykonywać oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych.

Przepisy wdrażają również rozwiązania unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Dokument ten m.in. aktualizuje normy jakości wody oraz nakazuje eliminację potencjalnie szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną czy mikroplastik. Dyrektywa zobowiązuje również państwa członkowskie do ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych, które obecnie sięgają średnio 30 proc. całkowitej produkcji wody pitnej.

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy i dostosowania się do jej postanowień do 12 stycznia 2023 r. Zdaniem Komisji Europejskiej dotychczasowe wysiłki polskich władz w tym zakresie były niewystarczające. W związku z tym KE 18 czerwca skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o nałożenie na Polskę kary finansowej. (PAP)

ewes/ pif/ mick/