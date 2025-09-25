Kontrole Policji w ramach „Focus on the Road” – na czym polegają?

W poniedziałek, 6 października 2025 r., Roadpol przeprowadzi zmasowane kontrole kierowców nie tylko w Polsce w ramach "Focus on the Road". Akcja potrwa do 12 października br. Nie wiadomo jeszcze, czy kontrole obejmą wyłącznie średnie i duże miasta oraz drogi lokalne, czy także autostrady.

Co funkcjonariusze będą sprawdzać? Jak udało się ustalić redakcji, policja będzie kontrolować kierowców rozpraszających się za kierownicą. Nie wiadomo jeszcze, czy akcja obejmie wyłącznie średnie i duże miasta oraz drogi lokalne, czy także autostrady.

Rozproszenie uwagi kierowców a bezpieczeństwo na drodze

Zdaniem Roadpol, dekoncentracja podczas prowadzenia samochodu jest jednym z głównych czynników powodujących wypadki drogowe. Z informacji uzyskanych z policji wynika, że chodzić będzie między innymi o korzystanie z telefonów komórkowych i smartfonów podczas jazdy. Warto wspomnieć, że za takie przewinienie kierowcom grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych.

Statystyki: jak Polacy korzystają z telefonu za kierownicą?

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie fundacji Vinci Autoroutes wynika, że w 2021 r. 30 proc. polskich kierowców przyznało się do wysyłania wiadomości tekstowych lub e-maili podczas prowadzenia samochodu. Co czwarty kierowca rozmawiał przez telefon bez użycia zestawu głośnomówiącego, a 11 proc. oglądało filmy na smartfonie.

Kolejna akcja Roadpol – grudzień 2025

To nie ostatnia tego typu akcja Roadpol w tym roku. Kolejna będzie miała miejsce 15–21 grudnia br. W ramach "Alcohol & Drugs", funkcjonariusze policji skoncentrują się na kontroli kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Czym jest Roadpol?

Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, to międzynarodowa organizacja zrzeszająca „drogówki” z 31 krajów Europy. Dodatkowo Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają status obserwatora. Jej celem jest promocja i rozwój bezpieczeństwa na europejskich drogach. W ramach Roadpol dochodzi również do wymiany informacji między policjami z poszczególnych krajów.