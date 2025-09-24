Tylko w II kwartale 2025 r. cudzoziemcy zostawili w Polsce łącznie 13,1 mld zł, o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej – podał dziś Główny Urząd Statystyczny. W tym samym czasie Polacy wydali za granicą 8,6 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. W porównaniu z I kwartałem widać wyraźne odbicie: wydatki obcokrajowców wzrosły o 29,5 proc., a Polaków o 22,7 proc.

Tak duży wzrost względem I kwartału to oczywiście efekt kalendarzowy – w okresie wiosenno-letnim zwiększa się liczba wyjazdów Polaków oraz odwiedzin zza granicy.

Granice Polski w II kwartale przekraczano ponad 76 mln razy

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w porównaniu z I kwartałem ruch na granicach wyraźnie przyspieszył – ogółem wzrósł o 23,6 proc., w tym wśród obcokrajowców o 22,9 proc., a wśród Polaków o 24,4 proc.

Łącznie w II kwartale granice Polski przekroczono łącznie 76,8 mln razy. Ponad połowę tego ruchu – 56,1 proc. – stanowili cudzoziemcy, a mieszkańcy Polski odpowiadali za 43,9 proc. przekroczeń. To o 1,2 mln więcej niż w tym samym okresie 2024 r.

Największy ruch odbywał się na przejściach lądowych z krajami Unii Europejskiej – to aż 71,6 proc. wszystkich przekroczeń. Na lotniska przypadło 20,8 proc., na zewnętrzną lądową granicę UE 7 proc., a na granicę morską jedynie 0,6 proc.

W Polsce wydają głównie Niemcy, a Polacy wydają głównie w Niemczech

Najwięcej w polskich sklepach i punktach usługowych zostawili przyjezdni zza Odry – zakupy Niemców odpowiadały za 51,5 proc. wszystkich wydatków. Dalej uplasowali się odwiedzający z Ukrainy (19,5 proc.), Czech (14,5 proc.), Słowacji (7,7 proc.), Litwy (4,7 proc.), Białorusi (1,8 proc.) i Rosji (0,3 proc.).

Po drugiej stronie granicy również dominują Niemcy – to oni odpowiadali za 61,2 proc. wydatków Polaków za granicą. Kolejne miejsca zajęli nasi sąsiedzi z Czech (24,5 proc.), Słowacji (11,3 proc.), Litwy (2,4 proc.), Ukrainy (0,4 proc.), a na końcu Białoruś i Rosja (po 0,1 proc.).

Cudzoziemcy wjeżdżający do Polski spoza UE najchętniej kupowali towary nieżywnościowe – na ten cel przeznaczyli aż 77,1 proc. wszystkich wydatków. Na jedzenie i napoje bezalkoholowe poszło 14,2 proc., a na usługi – 8,6 proc.

Jak GUS mierzy wydatki i liczbę cudzoziemców?

Analizując powyższe dane, warto mieć na uwadze, że po pierwsze szacunki mają charakter wstępny, a po drugie są efektem badań ankietowych. Przepytywane były osoby, które przekraczały granicę Polski z krajami Unii Europejskiej na wybranych drogowych przejściach granicznych. Badaniu nie podlegały osoby przebywające w Polsce dłużej niż rok.

Z kolei dane o ruchu granicznym na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski pochodzą z Komendy Głównej Straży Granicznej i dotyczą liczby przekroczeń granicy. Osoba przekraczająca granicę kilkakrotnie liczona jest tyle razy, ile razy przekracza tę granicę. Dane obejmują wszystkie przejścia graniczne (drogowe, kolejowe i rzeczne).