Pierwsza rozprawa Grzegorza Brauna w Sądzie Rejonowym Warszawa-Praga Południe

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do warszawskiego sądu 23 lipca. Oskarżenie obejmuje siedem czynów i dotyczy m.in. wydarzeń z grudnia 2023 r., gdy w trakcie uroczystości w Sejmie Grzegorz Braun, europoseł z ramienia Konfederacji Korony Polskiej, używając gaśnicy, zgasił świece chanukowe.

Zarzuty wobec europosła: zgaszenie świec chanukowych i znieważenie osób

W ocenie prokuratury Braun „publicznie znieważył grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, poprzez wypowiadanie słów: "tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być oraz złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec w świeczniku Chanuki i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej”. Prokuratura zaznaczyła, że czyn ten polegał na „zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”.

Ponadto Braun w związku z podjętą przez jedną z osób interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego skierował na nią „strumień gaśnicy z substancją proszkową”, co – jak zaznaczono – spowodowało naruszenie jej nietykalności cielesnej i lekki uszczerbek na zdrowiu. Zarzuty dotyczą też zdarzenia w Niemieckim Instytucie Historycznym z maja 2023 r., gdzie Braun uszkodził mienie i zablokował wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście, a także incydentu ze stycznia 2023 r. w krakowskim sądzie, z którego Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Uchylenie immunitetu Brauna przez Parlament Europejski i dalsze wnioski prokuratora

Oskarżenie odnosi się również do wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdy w 2022 r. w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora doktora Łukasza Szumowskiego.

Prokurator ocenił, że Braun naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego, dyrektora instytutu, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, także stosując przemoc fizyczną w postaci szarpania go za ramię i odzież. Ponadto poprzez blokowanie przejścia Braun zmusił dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia. Akt oskarżenia obejmuje ponadto znieważenie dyrektora.

Kontekst pozostałych zarzutów: wybory prezydenckie, Sejm i szpital w Oleśnicy

Prokuratura zwróciła uwagę, że Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje sąd praski. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga poinformował, że pierwszy termin rozprawy został wyznaczony na 14 października.

Postępowanie karne wobec Brauna umożliwiło uchylenie w maju br. przez Parlament Europejski immunitetu Brauna w tych sprawach. Ponadto w ostatnich miesiącach do Parlamentu Europejskiego zostały skierowane jeszcze trzy inne wnioski prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Braunowi. Chodzi m.in. o wydarzenia z 16 kwietnia, gdy Braun, wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, próbował dokonać „zatrzymania obywatelskiego” ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy wykonującej tam legalne aborcje, o zniszczenie w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+ czy o publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau.