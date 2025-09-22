Do wypadku doszło w niedzielę 21 września 2025 r. na chodniku między ulicami Kasprzaka a Kalankiewicza w Elblągu – poinformował w poniedziałek nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjant: Na rowerze lub hulajnodze należy mieć kask ochronny

13-latek kierował hulajnogą elektryczną, a sześciolatek, który był pod opieką osoby dorosłej, prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Po wypadku młodszy z urazem głowy został przewieziony karetką do szpitala. Obaj chłopcy byli bez kasków ochronnych. 13-latek miał kartę rowerową.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli hulajnogę, którą poruszał się 13-latek. Wyjaśniają okoliczności wypadku.

– Przypominamy o dobrej praktyce używania kasków ochronnych, jeżeli poruszamy się hulajnogą elektryczną lub rowerem – powiedział policjant.

To kolejna niebezpieczna sytuacja z udziałem kierujących hulajnogą elektryczną

Na Warmii i Mazurach doszło w weekend jeszcze do dwóch niebezpiecznych sytuacji z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. W sobotę w Iławie 23-latek nie zachował ostrożności i wjechał w samochód osobowy. W poniedziałek, także w Iławie, 15-latek uderzył w tył samochodu. Nastolatek trafił do szpitala. (PAP)

ali/ joz/