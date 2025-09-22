Respondentom zadano pytanie czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony kraju. Niemal połowa badanych, bo 49,1 proc. odpowiedziało, że nie stawiłoby się do obrony kraju. 17,9 proc. z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a pozostałe 31,2 proc. „raczej nie”. Przeciwnego zdania jest 44,8 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali swój udział w obronie kraju w razie sytuacji zagrożenia, z czego 20,7 proc. z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24,1 proc. „raczej tak”. 6,1 proc. respondentów jest niezdecydowanych.

Najmłodsi nie chcą walczyć

Z badania wynika, że 69 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat nie stawi się do obrony kraju w sytuacji zagrożenia wojną (64 proc. – „raczej nie”; 5 proc. – „zdecydowanie nie”). Kolejne 13 proc. młodych Polaków wybrało odpowiedź „raczej tak”. Sondażownia nie odnotowała w tej grupie wiekowej osób, które twierdzą, że „zdecydowanie” są gotowe bronić Polski. Jednocześnie aż 18 proc. nie wie, jak zachowałoby się w sytuacji zagrożenia.

Najchętniej gotowość do chwycenia za broń deklarują osoby w wieku od 30 do 49 lat - średnio 60 proc. ankietowanych. Z kolei, 39 proc. Polaków w wieku 30-39 lat i 35 proc. w wieku 40-49 przyznaje, że nie stawiłoby do obrony kraju. Pozostały odsetek do osoby niezdecydowane.

Co trzecia Polka (33 proc.) uważa, że zgłosiłaby się do obrony kraju, a 55 proc. – że nie. W przypadku mężczyzn 54 proc. z nich jest gotów walczyć za Polskę, a 44 proc. zapowiada, że nie stawiłoby się do obrony.

Obrona kraju a sympatie polityczne

IBRiS zbadał również gotowość do obrony kraju w odniesieniu do poglądów politycznych osób biorących udział w badaniu. W sytuacji zagrożenia wojną do obrony Polski stawiłoby się 56 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, przy 43 proc. odpowiedzi przeciwnych. Jednocześnie 49 proc. sympatyków KO zapowiada, że stawiłoby się do walki, a 45 proc. – że nie.

Do obrony kraju zgłosiłoby się 44 proc. sympatyków Konfederacji, a 56 proc. nie. 26 proc. wyborców Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zadeklarowało, że stawiłoby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia, przeciwnego zdania jest 72 proc. ankietowanych. W przypadku zwolenników Nowej Lewicy 51 proc. z nich zapowiada, że nie stawiłoby się do obrony kraju, a 36 proc. deklaruje chęć podjęcia walki w sytuacji zagrożenia.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 września 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków. (PAP)

wm/ lm/