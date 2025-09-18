Dolnośląski odcinek S8 z pozwoleniem na budowę – 14 km między Kobierzycami a Jordanowem Śląskim

W czwartek na konferencji prasowej we Wrocławiu wojewoda dolnośląska Anna Żabska poinformowała o wydaniu decyzji administracyjnej tzw. ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ - Jordanów Śląski. Oznacza to zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na rozpoczęcie prac w terenie.

- To inwestycja w rozwój naszego regionu, w rozwój Dolnego Śląska. A przede wszystkim to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców regionu – powiedziała wojewoda.

Firma PORR rozpocznie prace nad nowym fragmentem drogi klasy S

Dyrektor dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Waldemar Wojciechowski poinformował, że wykonawcą 14-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ-Jordanów Śląski będzie firma PORR. Na jakim etapie są przygotowania do budowy?

- Mamy zatwierdzony projekt i pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, więc zaczną się prace przy budowie 14 km drogi klasy S, czyli dwóch jezdni dwupasmowych w obie strony z poboczami z obu stron – powiedział Wojciechowski.

W ramach inwestycji w dolnośląski odcinek S8 wydano już ZRID i trwają prace na odcinku Kobierzyce Południe-Kobierzyce Północ. Pozwolenie wydano również na odcinku Jordanów Śl.- Łagiewniki.

Koszty i harmonogram: budowa trzech odcinków S8 do III kwartału 2027 r.

Pierwszy odcinek, o długości 7,5 km, pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ a Kobierzyce Południe, który otrzymał w sierpniu pozwolenie na realizację, będzie kosztował 309,8 mln zł. Budowa drugiego, pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe a Jordanów Śląski, o długości 14 km - ma kosztować ponad 401,1 mln zł. Koszt odcinka Jordanów - Łagiewniki, który na początku lipca otrzymał pozytywną decyzję zezwalającą na realizację, wyniesie 355,6 mln zł. Wszystkie trzy odcinki mają być gotowe w III kwartale 2027 roku.

To jednocześnie część trasy między Wrocławiem a Bardem o łącznej długości ok. 64 km. Droga będzie przedłużeniem kończącej się obecnie nieopodal Kobierzyc trasy S8, biegnącej od Białegostoku. Ostatnim odcinkiem trasy S8 będzie fragment między Bardem a Kłodzkiem. W jego przypadku trwają jeszcze procedury przetargowe.