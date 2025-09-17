Cztery kolejne osoby zatrzymane w śledztwie podatkowym

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Maciej Meler, poinformował 17 września 2025 r., że cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw podatkowych na szkodę Skarbu Państwa, które spowodowały straty w wysokości co najmniej 8 mln zł.

Łącznie 19 podejrzanych w sprawie oszustw podatkowych w budowlance

Do zatrzymań doszło w Kaliszu i w powiecie kaliskim. Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 38 do 47 lat. Jednocześnie przeszukano 37 lokalizacji.

Fikcyjne faktury VAT i działalność grupy przestępczej

Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w działającej od 1 stycznia 2023 r. grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi, w tym posługującej się fikcyjnymi i niedokumentującymi faktycznych czynności gospodarczych fakturami VAT. Grozi im do 25 lat więzienia.

– W skład grupy osób, które usłyszały zarzuty, wchodzi już 19 osób, których działania miały doprowadzić do uszczuplenia podatkowego na szkodę Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 8 milionów złotych, sama zaś wartość wystawionych faktur przekroczyła 35 milionów złotych – powiedział rzecznik.

Prokuratura: zabezpieczenia majątkowe i środki zapobiegawcze wobec podejrzanych

Na polecenie prokuratora w toku prowadzonego śledztwa zabezpieczono obszerny materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny, które obecnie poddane zostały opiniowaniu przez biegłych z zakresu techniki komputerowej i rachunkowości. Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łącznie ponad 11 mln zł, a wobec podejrzanych zastosował areszt i nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania bez zgody miejsca pobytu oraz zakazu kontaktowania się. Z uwagi na rozwojowy charakter postępowania i konieczność zapewnienia jego niezakłóconego biegu prokuratura nie podaje szczegółowych ustaleń.