Na ręce Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka wpłynęło dziś obszerne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack złożone przez prezesa NIK Mariana Banasia. Zawiadomienie obejmuje 21 osób, w tym najwyższych urzędników państwowych, prokuratorów, sędziego, urzędników instytucji nadzorujących rynek finansowy, a także członków zarządów kilku spółek.

Jednocześnie przypominamy, że w wyniku kontroli Izba skierowała już do prokuratury cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez członków zarządów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, spółek giełdowych, biegłego oraz zastępcy prokuratora krajowego.

Prezes NIK poinformował Ministra Sprawiedliwości także o wszczęciu przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu śledztwa w sprawie nadużycia uprawnień przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, którzy realizowali kontrolę działań Komisji Nadzoru Finansowego i prokuratury w aferze GetBack, co miało wywołać efekt „mrożący” na działania kontrolerów prowadzących kontrolę. Waldemar Żurek zwrócił się z żądaniem pilnej informacji do Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego, o szczegółowe informacje w tej sprawie.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiedział także monitorowanie śledztw w sprawie GetBack.