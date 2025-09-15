Finalne dane GUS pokazują, że inflacja w sierpniu 2025 r. była nieco wyższa niż wstępnie szacowano – 2,9 proc. zamiast 2,8 proc. Choć wzrost cen wyhamowuje, a inflacja bazowa spada, niektóre produkty i usługi nadal drożeją. Sprawdź, co podrożało najbardziej, a co potaniało – i jak zmieniają się ceny w kluczowych kategoriach.

Finalne dane o inflacji okazały się mniej optymistyczne od pierwotnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS 12-miesięczna inflacja wyniosła 2,9 proc. Pierwszy szacunek mówił o wyniku na poziomie 2,8 proc. W porównaniu z lipcem średni poziom cen się nie zmienił (wstępne dane mówiły o spadku o 0,1 pkt proc.). W lipcu roczna inflacja wynosiła 3,1 proc.

Wzrost cen hamuje. Spowalnia również inflacja bazowa

Jak podaje GUS, ceny towarów były w sierpniu o 1,7 proc. wyższe niż rok wcześniej (w porównaniu z lipcem obniżyły się o 0,3 proc.), za to usługi drożały w tempie 6,0 proc. (w skali miesiąca poszły w górę o 0,7 proc.). W obu przypadkach roczne tempo wzrostu było niższe niż w lipcu (wtedy w towarach była zwyżka o 1,9 proc., a w usługach o 6,2 proc.).

Zdaniem analityków ING Banku Śląskiego rewizja w górę danych o inflacji jest „bez znaczenia”. „Ważniejszy jest spadek inflacji bazowej (z 3,3 proc. do 3,1 proc. w ujęciu rocznym)” – napisali w komentarzu do danych.

Co najbardziej podrożało, a co potaniało w sierpniu 2025 r.

Z danych GUS wynika, że w porównaniu z sierpniem 2024 r. najmocniej podrożały jaja: o 18,1 proc. To jednak efekt zwyżek cen z wcześniejszych okresów. W skali miesiąca (czyli w porównaniu z lipcem) ceny jaj obniżyły się o 0,4 proc. O 16,6 proc. droższe niż przed rokiem były w sierpniu wyroby tytoniowe (w porównaniu z lipcem podrożały o 1,1 proc.), a o 16,1 proc. więcej niż przed rokiem trzeba było zapłacić za wołowinę oraz kakao i czekoladę w proszku (ta ostatnia grupa w porównaniu z lipcem potaniała o 0,2 proc.).

Największe spadki cen w skali roku odnotowano w kategorii „opieka społeczna” (28,3 proc.) i cukier (27,3 proc.). O 19,3 proc. tańszy niż rok wcześniej były telefony.

„Liderami drożyzny” w ujęciu miesięcznym (ceny w sierpniu w porównaniu z lipcem) okazały się usługi transportowe ze wzrostem o 8,1 proc. (ale w porównaniu z sierpniem ub.r. były tańsze o 2,1 proc.). O 1,6 proc. swoje ceny podnieśli w sierpniu operatorzy telekomunikacyjni, a o 1,5 proc. podrożała kawa.

Liderzy spadków cen przyczyniający się do hamowania inflacji to w ostatnich miesiącach przede wszystkim paliwa. W sierpniu o 2,8 proc. tańszy niż w poprzednim miesiącu był gaz LPG. O 2,7 proc. potaniały meble i oświetlenie oraz opisywany wyżej cukier.

Jak zmieniają się ceny najważniejszych kategorii towarów i usług

Inflacja w sierpniu 2025 r. (dane w proc.) zmiana roczna zmiana miesięczna Edukacja 8,6 0,1 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,6 0,4 Łączność 5,9 1,4 Restauracje i hotele 5,7 0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe 4,9 -0,1 Zdrowie 4,8 0,3 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,2 0,2 OGÓŁEM 2,9 0,0 Rekreacja i kultura 2,9 0,0 Inne towary i usługi 1,0 -0,2 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,1 -0,6 Odzież i obuwie -1,5 -1,5 Transport -5,4 -0,4

źródło: GUS