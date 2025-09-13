Kosiniak-Kamysz: Będziemy wspierać prezydenta Trumpa

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do sobotniej deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie sankcji na Rosję, jeśli wszystkie państwa NATO przestaną kupować rosyjską ropę. – Będziemy wspierać działania prezydenta Trumpa w tym zakresie – powiedział Kosiniak-Kamysz. - My jesteśmy zdecydowani, jednoznaczni w zakupach ze strony od Federacji Rosyjskiej. Mówimy absolutne „nie" dla tych zakupów – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska już dziś realizuje politykę zgodną z tym kierunkiem i będzie wzmacniać niezależność energetyczną, także w oparciu o krajowe źródła i zieloną energię.

Trump uzależnia sankcje na Moskwę od niekupowania przez kraje NATO nafty w Rosji

Trump w swoim wpisie na portalu Truth Social stwierdził, że gotów jest nałożyć „poważne sankcje na Rosję”, jeśli wszystkie kraje NATO zrezygnują z zakupu rosyjskiej ropy. Prezydent USA przekonywał, że zakupy surowców od Moskwy osłabiają pozycję negocjacyjną Sojuszu, a wspólne działania mogłyby przyczynić się do szybszego zakończenia wojny na Ukrainie.