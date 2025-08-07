Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko b. funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. To pierwszy akt oskarżenia w sprawie RARS.

Jak przekazał rzecznik PK, prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. Akt skierowano w miniony poniedziałek.

Prokuratura oskarżyła Artura Sz. o 23 przestępstwa

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Artur Sz. został oskarżony o popełnienie łącznie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu „Red is Bad”, dokonywania bezprawnych sprawdzeń w policyjnych bazach danych oraz szeregu przestępstw na szkodę jego byłej żony. W wyniku prowadzonego postępowania Artur Sz. został zwolniony ze służby w policji z dniem 31 stycznia 2025 r.

„Kolejnych 5 zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pomocą i asystą udzielaną podejrzanemu Pawłowi Sz. przy wypłacie z banku większych kwot pieniędzy. We wrześniu i w październiku 2023 r. Paweł Sz. wypłacił »w asyście« Artura Sz. łącznie ponad 3,5 mln zł. Każdorazowo przekazywał Arturowi Sz. za tę »przysługę« kwotę 1000 zł. Podczas niektórych wypłat oskarżony Artur Sz. pozostawał w służbie, a każdorazowo poruszał się pojazdem z podrobioną tablicą rejestracyjną” – przekazała w komunikacie prokuratura.

Paweł Szopa przetransportowany z Dominikany

Podejrzany w sprawie nieprawidłowości w RARS biznesmen Paweł Szopa, twórca marki „Red is Bad”, wyjechał na Dominikanę. Został przetransportowany do Polski 30 października 2024 r. po tym, jak Dominikana zgodziła się na jego deportację. Od 10 października ub.r. Szopa był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania.

Do tej pory, oprócz Pawła Szopy, zarzuty w związku z RARS przedstawiono kilkunastu osobom, w tym b. prezesowi Agencji Michałowi Kuczmierowskiemu. Wobec niego - jak przypomniał w czwartek w rozmowie z dziennikarzami prok. Nowak - trwa procedura ekstradycyjna.

- Czynności z tym podejrzanym nie udało nam się jeszcze wykonać, natomiast robimy, co możemy, aby sprowadzić go do Polski. Według mojej wiedzy, dość świeżej, kolejny termin posiedzenia sądowego w tym zakresie został wyznaczony przez sąd brytyjski na wrzesień tego roku - poinformował rzecznik PK. - Robimy wszystko, żeby do tej ekstradycji doszło - dodał.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. (PAP)

