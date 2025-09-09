To efekt zakończonych we wtorek negocjacji. Środki mają pojawić się na koncie państwa jeszcze w listopadzie, a rząd zapewnia, że zostaną przeznaczone na najważniejsze inwestycje w energię, zdrowie i infrastrukturę.

„Skończyłem właśnie negocjacje z Komisją Europejską. Dostaliśmy zielone światło na kolejny przelew z Krajowego Planu Odbudowy” – poinformował Jan Szyszko we wpisie w mediach społecznościowych. Podkreślił, że chodzi o 26 mld zł.

26 mld zł z KPO – kiedy pieniądze trafią do Polski?

Wiceszef resortu funduszy przekazał, że Komisja zakończy procedurę wypłaty do 11 listopada. Następnie w ciągu dwóch tygodni pieniądze pojawią się w Polsce. Szyszko dodał, że środki pozwolą kontynuować inwestycje „w tani polski prąd, nasze szpitale, infrastrukturę i gospodarkę”.

Zgoda na wypłatę 26 mld zł to konsekwencja wniosków o płatności, które Polska przesyłała do Komisji Europejskiej. Pod koniec 2024 roku nasz kraj złożył czwarty i piąty wniosek o wypłatę środków. Z wcześniejszych trzech Polska otrzymała już łącznie 67 mld zł:

27 mld zł w kwietniu 2024 roku z pierwszego wniosku,

40 mld zł w grudniu 2024 roku w ramach dwóch kolejnych transz.

Na początku września tego roku Jan Szyszko informował, że kolejna wypłata może być możliwa dopiero po jesiennej rewizji KPO. Teraz wiemy, że środki trafią do Polski w listopadzie.

Kolejne wnioski o wypłatę środków z KPO

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jeszcze w lipcu br. zapowiedziała, że Polska zamierza wysłać do Brukseli szósty i siódmy wniosek o płatności na przełomie 2024 i 2025 roku. Łącznie będą one opiewały na około 61 mld zł.

To oznacza, że Polska w pełni wykorzystuje możliwości oferowane przez KPO i stara się utrzymać płynność finansowania strategicznych reform oraz inwestycji.

Na co przeznaczone są środki z KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to ogromny program finansowy mający wzmocnić polską gospodarkę i przygotować ją na wyzwania przyszłości. Dokument obejmuje 57 inwestycji i 54 reformy.

W sumie Polska ma do dyspozycji 59,8 mld euro:

25,27 mld euro w postaci dotacji bezzwrotnych,

34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Środki kierowane są m.in. na:

transformację energetyczną i rozwój taniej energii,

modernizację szpitali i systemu ochrony zdrowia,

rozbudowę infrastruktury transportowej,

wsparcie przedsiębiorstw i innowacyjnych technologii.

Fundusze unijne z KPO jako wsparcie dla gospodarki i infrastruktury

Przekazanie środków w listopadzie będzie kolejnym krokiem w realizacji KPO, ale na tym nie koniec. Polska konsekwentnie składa kolejne wnioski, by jak najpełniej wykorzystać pulę środków dostępnych w ramach unijnego funduszu.

W praktyce oznacza to miliardy złotych inwestowanych w gospodarkę, które mają pomóc w modernizacji kraju i zwiększeniu odporności na kryzysy. Rząd zapewnia, że pieniądze nie tylko pobudzą rozwój, ale również realnie przełożą się na jakość życia obywateli – od tańszej energii, przez lepszą opiekę zdrowotną, po nowoczesne drogi i infrastrukturę.