Zgłoszenie o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego policja otrzymała w nocy z niedzieli na poniedziałek od funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej – powiedziała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Szczątki znaleziono w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze, w rejonie przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. - Na dzisiaj zaplanowane są oględziny tego miejsca i tych szczątków. Nic nie wskazuje, żeby tam bym materiał niebezpieczny – powiedziała policjantka.

Dodała, że w związku z tym zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń.

W sobotę w miejscowości Majdan-Sielec (Lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział PAP, że był to się dron „nienoszący żadnych cech wojskowych”, najprawdopodobniej dron przemytniczy. (PAP)

