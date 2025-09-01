Sondażownia zapytała respondentów, „Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda?”. Na tak postawione pytanie - 14,3 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 33,8 proc. - „raczej tak”. Odpowiedź „raczej nie” i „zdecydowanie nie” wybrało po 12,6 proc. badanych co daje łącznie 25,2 proc. osób, które nie wierzą, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem. Z kolei 26,7 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Z sondażu wynika, że najmocniej wierzą w Karola Nawrockiego wyborcy PiS i Konfederacji - 23 proc. z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 49 proc. „raczej tak”. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 2 proc., a zdecydowanie nie” - 3 proc. Brak opinii deklaruje 23 proc.

Z kolei, wyborcy koalicji rządzącej są innego zdania. Na odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 1 proc. respondentów, a „raczej tak” - 16 proc. Przeciwnego zdania jest ponad połowa z nich, 30 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 32 proc. „zdecydowanie nie”. Zdania nie ma natomiast - 21 proc.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na próbie 1000 osób.