O spotkaniu premiera i prezydenta poinformował w poniedziałek, powołując się na nieoficjalne źródła, TVN24. Szłapka potwierdził PAP, że doszło do spotkania w cztery oczy, a jednym z tematów była zbliżająca się wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Informację tę potwierdziła już Polska Agencja Prasowa.
Nawrocki odwiedzi Waszyngton w środę 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.
