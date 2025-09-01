O spotkaniu premiera i prezydenta poinformował w poniedziałek, powołując się na nieoficjalne źródła, TVN24. Szłapka potwierdził PAP, że doszło do spotkania w cztery oczy, a jednym z tematów była zbliżająca się wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Informację tę potwierdziła już Polska Agencja Prasowa.

Nawrocki odwiedzi Waszyngton w środę 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.

Show pod tytułem Rada Gabinetowa. Politycy spierają się o przyszłość
