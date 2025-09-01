Minister Marcin Kierwiński, obecny na uroczystości inauguracji w warszawskim Zespole Szkół im. M. Konarskiego, mówił wprost – „służba w polskim mundurze to trudne zadanie, ale także ekscytujące i pełne wyzwań”.

Klasy mundurowe w liceach i technikach – nowe przepisy od 2025 roku

Uruchomienie klas mundurowych to efekt nowelizacji Prawa oświatowego z 1 października 2024 r. Dotąd pojęcie „klasy mundurowej” nie funkcjonowało w przepisach, a wcześniejsze rozwiązania nie spełniały oczekiwań – tylko 5 na 100 uczniów trafiało do Policji lub Straży Granicznej. Teraz system został zbudowany na nowych zasadach i ma realnie zwiększyć liczbę kandydatów do służb.

Minister Marcin Kierwiński podczas inauguracji nie krył, że stawką jest przyszłość polskiego bezpieczeństwa. – „Przygotowaliśmy specjalną ustawę, bowiem jesteśmy przekonani, że tylko krzewienie patriotycznych postaw od najmłodszych lat, miłości młodych do służby ojczyźnie, może dać naszym formacjom właściwych kandydatów” – podkreślił.

Nawet 239 oddziałów mundurowych w całej Polsce

Resort wydał zezwolenia na stworzenie 239 oddziałów o profilu mundurowym. Z tego 165 działa w szkołach publicznych, a 74 w niepublicznych. Zdecydowana większość, bo aż 192 oddziały, to licea ogólnokształcące. Kolejne 47 to technika. Najwięcej klas powstaje w województwie mazowieckim (41) i śląskim (34). Nabory potrwają do końca września, wtedy okaże się, ilu uczniów zdecydowało się na taką ścieżkę.

– Korzystajcie z wiedzy i doświadczenia oficerów, wszystkiego, czego was nauczą, a potem wybierajcie służbę w Straży Granicznej i w Policji. Z dumą noście mundur polskiego funkcjonariusza. Ten mundur to duma, zobowiązanie i deklaracja wielkiego przywiązania do tradycji, patriotyzmu i chęci służenia drugiemu człowiekowi – apelował minister.

Oddziały mundurowe z nowymi możliwościami

Szkoły, które zdecydowały się na prowadzenie klas mundurowych, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Obejmuje ono m.in. zakup umundurowania, sprzętu specjalistycznego, a także budowę torów sprawnościowych i strzelnic – zarówno pneumatycznych, jak i wirtualnych. Policja i Straż Graniczna mają zapewniać wsparcie merytoryczne i szkoleniowe.

Dzięki temu młodzież będzie miała dostęp do realnych narzędzi, które przygotują ich do przyszłej służby. Nowy system sprawi, że zajęcia praktyczne i nauka dyscypliny nie będą jedynie dodatkiem, ale fundamentem całego programu.

Uproszczona droga do Policji i Straży Granicznej

Nowe przepisy przewidują ułatwienia dla absolwentów. Uczniowie klas mundurowych, którzy w ciągu trzech lat od zakończenia nauki złożą podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej, zostaną zwolnieni z testu wiedzy. Ci, którzy w ostatnim roku szkoły zdadzą egzamin ze sprawności fizycznej, nie będą musieli powtarzać tego etapu w procesie rekrutacji.

Dodatkowo, absolwenci z pozytywnym wynikiem w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskają pierwszeństwo przy przyjęciu do służby. To ogromna zmiana w stosunku do dotychczasowego systemu, gdzie nawet po ukończeniu klasy mundurowej droga do Policji czy Straży Granicznej nie była w żaden sposób uproszczona.

Ministerstwo co roku określi limity

Resort spraw wewnętrznych i administracji będzie co roku ustalał limit zezwoleń na tworzenie nowych oddziałów. Pod uwagę brane będą możliwości szkoleniowe służb, realne zapotrzebowanie kadrowe oraz środki z budżetu państwa. W praktyce oznacza to, że liczba nowych klas będzie ściśle związana z planami rozwoju Policji i Straży Granicznej.