Rząd przyjął projekt dotyczący świadczeń mieszkaniowych dla służb mundurowych, które będą wynosić do 1800 zł miesięcznie – poinformował we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt zakłada również nowe formy zwrotu funkcjonariuszom kosztów dojazdu.

Rozwiązania zawarte w projekcie dotyczą zakwaterowania funkcjonariuszy policji, SG, PSP, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, SOP i poprawy niektórych warunków pełnienia służby. – Nowe przepisy poprawią sytuację mieszkaniową funkcjonariuszy służb mundurowych. Zyskają oni prawo do wyboru formy zakwaterowania. Bardzo elastyczna jest ta ustawa – zaznaczył rzecznik rządu na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Jak dodał, funkcjonariuszom służb podległych MSWiA będą przysługiwać nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie.

Zmiana dotychczasowych uprawnień mieszkaniowych dla mundoruwych

Zgodnie z projektem dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, czyli prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu, równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego zastąpione zostaną nowym rozwiązaniem w postaci prawa do zakwaterowania na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. W projekcie zapisano, że funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, mianowanym na okres służby przygotowawczej lub na stałe, od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę albo na jego uzasadnioną prośbę w innej miejscowości.

Prawo to będzie można zrealizować w formie przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, a także poprzez przyznanie świadczenia mieszkaniowego. To funkcjonariusz ma mieć możliwość wybrania odpowiadającej mu formy. Z wymienionych form zakwaterowania nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze, jeśli oni sami lub ich małżonkowie są już właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania.

Dodatki dla mundurowych. Zmiana w zwrocie kosztów za dojazd do pracy i urlopach

Projekt zakłada również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Funkcjonariuszom wymienionych w ustawie służb będą wypłacane comiesięcznie świadczenia, których wysokość będzie uzależniona od odległości z domu do miejsca pracy: do 30 km – 140 zł; powyżej 30 km do 50 km – 180 zł; powyżej 50 km – 220 zł. Odległość ma być liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby. Zaproponowano także zmiany w ustawie o SOP wprowadzające gratyfikację urlopową dla funkcjonariusza tej służby, który nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego oraz prawo do przejazdu na koszt SOP raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza SOP i członków jego rodziny.

Projekt jest wynikiem porozumienia zawartego między stroną związkową a resortem spraw wewnętrznych i administracji z 6 marca 2025 r. Zgodnie z porozumieniem szef MSWiA zobowiązał się, że w ciągu 14 dni od podpisania dokumentu opracuje i przedstawi projekt ustawy wprowadzającej dla funkcjonariuszy świadczenie mieszkaniowe na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. Minister zobowiązał się ponadto do wdrożenia przepisów regulujących świadczenie mieszkaniowe od 1 lipca 2025 r. (PAP)

