Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie „800 plus”, zostało zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.

W piątek Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że „KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację”.

„Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę” - poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X.