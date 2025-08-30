Podlaski Bon Turystyczny - 300 zł dla każdego

W poniedziałek 1 września wystartuje trzecia edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego. Środki z bonu można przeznaczyć na noclegi w województwie podlaskim.

– Ideą bonu jest pokazanie Polakom, że Podlaskie jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym, gdzie warto spędzić urlop, długi weekend czy wakacje. Wiele lat temu nasze położenie przy wschodniej granicy było atutem, dziś sytuacja geopolityczna od nas niezależna sprawiła, że tak już nie jest – podkreślił marszałek województwa Łukasz Prokorym.

Bon turystyczny promuje Podlaskie w mediach krajowych i zagranicznych

Dzięki bonowi region zyskał znaczną promocję w mediach polskich i zagranicznych, pokazując, że Podlaskie jest atrakcyjne i bezpieczne dla turystów. Władze województwa zapowiadają kontynuację programu również w 2026 r.

Podlaski Bon Turystyczny – wsparcie dla branży turystycznej

Podlaski Bon Turystyczny to autorski program samorządu województwa podlaskiego, który wspiera lokalną branżę turystyczną. W poprzednich edycjach, organizowanych w kwietniu i czerwcu, samorząd przeznaczył na bony łącznie ponad 2 mln zł. Wartość dofinansowania wynosiła od 200 do 400 zł.

W trzeciej edycji bon został ujednolicony i wyniesie 300 zł niezależnie od miejsca noclegu. Pula środków w tegorocznej edycji to ponad 2,3 mln zł. Jeśli nie wykorzystano wszystkich bonów z dwóch wcześniejszych edycji, kwota może zostać zwiększona.

System generowania bonów – kiedy i gdzie się zarejestrować

Jak otrzymać Podlaski Bon Turystyczny? System generowania bonów będzie aktywny w poniedziałek między godziną 12:00 a 13:00, w losowo wybranym czasie, na stronie podlaskibonturystyczny.pl. Formularz działa do wyczerpania puli środków.

Do tej pory w regionie zrealizowano około 4 tys. bonów. Warto działać szybko – pula może zostać wyczerpana w ciągu kilku godzin.

Dlaczego warto skorzystać z bonu?

Podlaski Bon Turystyczny nie tylko wspiera turystów, ale także promuje Podlaskie jako atrakcyjny i bezpieczny region na mapie turystycznej Polski. Dzięki programowi lokalna branża turystyczna zyskała szeroką promocję medialną, a turyści mogą korzystać z atrakcyjnych dofinansowań na noclegi.