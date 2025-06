Ocalały został zidentyfikowany po karcie pokładowej, którą miał przy sobie.

Cały czas był przytomny. Ocalały pasażer opisuje katastrofę samolotu

Pasażer zajmował miejsce 11A. W rozmowie z indyjskim dziennikiem "Hindustan Times" Ramesh powiedział, że podczas startu słyszał "głośny hałas", a następnie po 30 sekundach samolot rozbił się. Jak sam przyznał, w wyniku uderzenia doznał "obrażeń klatki piersiowej, oczu i stóp", przez cały czas był przytomny.

"Kiedy wstałem, wokół mnie było pełno ciał. Bałem się. Wstałem i pobiegłem. Wokół mnie było pełno części samolotu. Ktoś złapał mnie, wsadził do karetki i zawiózł do szpitala" – relacjonował pasażer. Na wideo zamieszczonym na stronie brytyjskiego dziennika "Guardian" widać, jak Ramesh o własnych siłach, lekko kulejąc, idzie w kierunku ambulansu. Nad nim, na niebie widać ciemny dym, palącego się wraku.

Mężczyzn w rozmowie z indyjskim dziennikiem powiedział, że mieszka w Londynie od 20 lat. Wraz z nim podróżował brat Ajay, siedzący w innym rzędzie w samolocie. Losy krewnego nie są do tej pory znane.

Stacja BBC dotarła do rodziny Ramesha, mieszkającej w Leicester, w środkowej Anglii. Jego krewni powiedzieli, że tuż po katastrofie zadzwonił on do najbliższych, oznajmiając, że "wszystko u niego w porządku".

Ile osób zginęło w katastrofie samolotu w Indiach

Lokalna policja podała, że ponad 290 osób zginęło w czwartek w katastrofie samolotu. Bilans ofiar obejmuje zarówno osoby na pokładzie Boeinga 787-8 Dreamliner, jak i te, które zginęły na ziemi wskutek uderzenia spadającej maszyny.

W samolocie lecącym z Ahmadabadu na lotnisko Gatwick w Londynie znajdowały się 242 osoby. Do katastrofy doszło krótko po starcie.