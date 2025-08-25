Z informacji udostępnionych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wynika, że wielu użytkowników Netflixa, czyli popularnej platformy streamingowej, zostało obciążonych wyższą opłatą niż ta, na którą wyrazili zgodę, kupując usługę. W sierpniu 2024 r. Netflix miał jednostronnie podnieść ceny swoich planów abonamentowych – nawet o 7 zł miesięcznie. Część użytkowników nie była świadoma tej zmiany i zauważyła różnicę dopiero przy obciążeniu konta.

UOKiK: podwyżki Netflixa bez zgody użytkowników są niezgodne z prawem

Informacja o podwyżce ceny od nowego okresu subskrypcyjnego pojawiła się przykładowo w e-mailu i po zalogowaniu do konta, ale – zdaniem UOKiK – Netflix spełnił warunków, dzięki którym zmiany zostałyby uznane za zgodne z prawem. Właściciel platformy traktował bowiem brak reakcji na wiadomość jako akceptację nowych warunków. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zabrakło zatem wyraźnej zgody subskrybentów na zmianę ceny.

- Nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że „brak sprzeciwu” oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy. To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi – jak każde świadczenie – nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postanowienia niedozwolone w regulaminie Netflixa – co zakwestionował UOKiK?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienia regulaminu Netflixa, które pozwalały mu jednostronnie zmieniać ceny i istotne warunki umowy. Zgodnie z nimi platforma nie musiała uzyskać aktywnej zgody użytkownika. Zdaniem UOKiK, Netflix stosował praktyki mogące prowadzić do naruszenia istotnych interesów konsumentów.

Jakie są konsekwencje postępowania UOKiK wobec Netflixa?

Za stosowanie klauzul niedozwolonych grozi właścicielowi platformy kara finansowa do 10 proc. obrotu za każde postanowienie oraz możliwość usunięcia skutków postanowienia, w tym zwrot niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat. Dodatkowo, jeśli zarzuty prezesa UOKiK potwierdzą się – postanowienia abuzywne nie będą wiązać subskrybentów i Netflix nie będzie mógł ich stosować wobec konsumentów w przyszłości.