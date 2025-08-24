- Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym - dodał w radiu szef kancelarii prezydenta Polski.

Wyjaśnił, że jest to realizacja obietnic, które prezydent Nawrocki złożył w trakcie kampanii wyborczej.

W czwartek 21 sierpnia Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę akcyzy na napoje alkoholowe o 15 proc. od 1 stycznia 2026 r. Rok później stawki te wzrosną kolejne 10 proc. Ministerstwo swoją decyzję argumentuje danymi z GUS, z których wynika, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość napojów alkoholowych. Zmiany mają wpłynąć na zmniejszenie spożycia alkoholu w kraju.

Polacy zaczną pędzić bimber? Podwyżka akcyzy na alkohol niepokoi branżę spirytusową
Polacy zaczną pędzić bimber? Podwyżka akcyzy na alkohol niepokoi branżę spirytusową

Resort planuje również podniesienie opłaty cukrowej. Wskazał na dane NFZ w 2019 r., zgodnie z którymi blisko 2/3 dorosłych Polaków wykazywało nadmierną masę ciała – 74 proc. mężczyzn (w tym 28 proc. otyłych) oraz 50 proc. kobiet (w tym 21 proc. otyłych).

Również w czwartek prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył 22 ustawy. Zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, w tym przepisy mrożące ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. To pierwsze weto nowej głowy państwa.

Zamrożenie cen prądu. Prezydencki minister mówi o politycznym samobójstwie rządu
Zamrożenie cen prądu. Prezydencki minister mówi o politycznym samobójstwie rządu

