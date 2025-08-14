Na pytanie „czy uważasz, że Polsce grozi realna wojna w ciągu najbliższych 5 lat?” 49 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie, a 26 proc. uznało zagrożenie za realne. 25 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.
Sondaż dla Portalu Obronnego "Super Expressu" przeprowadził Instytut Badań Pollster od 9 do 11 sierpnia br. na próbie 1006 dorosłych Polaków.
