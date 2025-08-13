Mniej godzin pracy przy pełnym wynagrodzeniu – czy taki model sprawdzi się w polskich firmach? Rusza pierwszy ogólnopolski pilotaż skróconego czasu pracy, w którym udział wezmą zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne. Podmioty uczestniczące w programie mogą otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania.

14 sierpnia ruszy nabór wniosków do pilotażu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) testującego skrócony czas pracy. Celem projektu jest sprawdzenie, jak zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin wpływa na efektywność i dobrostan pracowników oraz funkcjonowanie firm i instytucji. Nabór wniosków potrwa do 15 września tego roku.

- To pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa - mówiła w kwietniu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Kto może wziąć udział w pilotażu skróconego czasu pracy?

Wniosek mogą złożyć pracodawcy - zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne. Warunkiem uczestnictwa w programie jest m.in.:

prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy,

zatrudnianie minimum 75 proc. personelu na umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

objęcie programem przynajmniej połowy zatrudnionych,

brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem,

utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. określonego we wniosku,

utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania.

Ile można dostać za udział w programie?

Każdy wybrany projekt może otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Jak złożyć wniosek do pilotażu?

Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 15 września 2025 r. Pracodawcy zainteresowani wzięciem udziału w programie będą mogli przesłać swoje propozycje projektów poprzez dedykowany generator wniosków udostępniony na stronie MRPiPS. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania – dokumenty przejdą proces oceny merytorycznej i formalnej. Lista projektów wybranych do realizacji programu zostanie opublikowana do 15 października. Potem nastąpi etap podpisywania umów.

Harmonogram programu krok po kroku

Pilotaż skróconego czasu pracy będzie realizowany etapami. Rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do połowy 2027 r.