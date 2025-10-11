W 2025 roku przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatku liniowego korzystali z rozwiązania, które pozwalało obliczać minimalną składkę zdrowotną od podstawy stanowiącej 75 procent minimalnego wynagrodzenia. Była to realna ulga dla tysięcy mikroprzedsiębiorców.

Dlaczego składka zdrowotna wzrośnie od 2026 roku? Przyczyny podwyżki

„Obowiązująca w 2025 r. ulgowa podstawa wymiaru składki zdrowotnej, wynosząca 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, przestanie obowiązywać z końcem roku” – przypomniano w komunikacie.

Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac legislacyjnych nad przedłużeniem tego rozwiązania. Oznacza to automatyczny powrót do podstawy w wysokości 100 procent minimalnej pensji.

Decyzja ta jest skutkiem kwietniowego weta prezydenta Andrzeja Dudy wobec nowelizacji ustawy, która miała na stałe obniżyć podstawę wymiaru składki. – Zawetowałem drugą nowelizację ustawy z kwietnia 2025 roku, bo w mojej ocenie wymagała ona głębszych zmian systemowych – podkreślił ówczesny prezydent podczas konferencji prasowej.

O ile wzrośnie składka zdrowotna miesięcznie i rocznie?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4666 zł. Podstawa składki zdrowotnej – zgodnie z ulgą – wynosiła więc 3499,50 zł, a sama składka 314,96 zł miesięcznie.

Od stycznia 2026 roku, po powrocie do 100 procent minimalnego wynagrodzenia i prognozowanym jego wzroście do 4806 zł, podstawą stanie się pełna kwota minimalnej pensji. Składka wyniesie wówczas 432,54 zł miesięcznie.

Różnica jest znacząca:

miesięcznie: +117,58 zł,

rocznie: +1410,96 zł.

Co istotne, jeśli w 2026 roku minimalne wynagrodzenie zostanie dodatkowo podniesione – co w świetle dotychczasowych trendów jest niemal pewne – faktyczny wzrost obciążeń może być jeszcze większy.

Składka zdrowotna 2025 vs 2026 – konkretne wyliczenia dla przedsiębiorców

2025 r. – z ulgą (75%)

Minimalne wynagrodzenie: 4666 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 75% × 4666 zł = 3499,50 zł

Składka zdrowotna: 9% × 3499,50 zł = 314,96 zł

2026 r. – bez ulgi (100%)

Minimalne wynagrodzenie: 4806 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 100% × 4806 zł = 4806 zł

Składka zdrowotna: 9% × 4806 zł = 432,54 zł

Różnica:

miesięcznie: 432,54 zł – 314,96 zł = +117,58 zł

rocznie: 117,58 zł × 12 = +1410,96 zł

Jak brak ulgi wpłynie na mikroprzedsiębiorców i jednoosobowe działalności?

Eksperci zwracają uwagę, że wzrost składki zdrowotnej w 2026 roku nie wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz jest konsekwencją wygaśnięcia tymczasowego przepisu. Brak nowelizacji oznacza brak jakiejkolwiek osłony dla najmniejszych firm, zwłaszcza tych rozliczających się według skali podatkowej i podatku liniowego.

– Jeśli w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie, to realna podwyżka składki może być jeszcze wyższa – zaznaczają specjaliści.

Podniesienie obciążeń fiskalnych o ponad 1400 zł rocznie może stać się poważnym problemem dla wielu mikroprzedsiębiorców. Wyższe koszty prowadzenia działalności, przy braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, oznaczają mniejsze środki pozostające w kieszeni przedsiębiorców.

Czy rząd wprowadzi nowelizację składki zdrowotnej przed 2026 rokiem?

Organizacje przedsiębiorców apelują o kompleksową reformę zasad naliczania składki zdrowotnej. Wskazują, że obecny system jest oderwany od realnych dochodów najmniejszych firm. Przy niskich przychodach i wysokich kosztach, stała wysoka składka jest szczególnie uciążliwa.

Na razie jednak żadne projekty ustaw w tej sprawie nie są procedowane. Wszystko wskazuje na to, że od 2026 roku przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z wyższymi składkami zdrowotnymi bez jakichkolwiek ulg czy mechanizmów łagodzących.