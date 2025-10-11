- Dlaczego składka zdrowotna wzrośnie od 2026 roku? Przyczyny podwyżki
- O ile wzrośnie składka zdrowotna miesięcznie i rocznie?
- Składka zdrowotna 2025 vs 2026 – konkretne wyliczenia dla przedsiębiorców
- Jak brak ulgi wpłynie na mikroprzedsiębiorców i jednoosobowe działalności?
- Czy rząd wprowadzi nowelizację składki zdrowotnej przed 2026 rokiem?
W 2025 roku przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatku liniowego korzystali z rozwiązania, które pozwalało obliczać minimalną składkę zdrowotną od podstawy stanowiącej 75 procent minimalnego wynagrodzenia. Była to realna ulga dla tysięcy mikroprzedsiębiorców.
Dlaczego składka zdrowotna wzrośnie od 2026 roku? Przyczyny podwyżki
„Obowiązująca w 2025 r. ulgowa podstawa wymiaru składki zdrowotnej, wynosząca 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, przestanie obowiązywać z końcem roku” – przypomniano w komunikacie.
Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac legislacyjnych nad przedłużeniem tego rozwiązania. Oznacza to automatyczny powrót do podstawy w wysokości 100 procent minimalnej pensji.
Decyzja ta jest skutkiem kwietniowego weta prezydenta Andrzeja Dudy wobec nowelizacji ustawy, która miała na stałe obniżyć podstawę wymiaru składki. – Zawetowałem drugą nowelizację ustawy z kwietnia 2025 roku, bo w mojej ocenie wymagała ona głębszych zmian systemowych – podkreślił ówczesny prezydent podczas konferencji prasowej.
O ile wzrośnie składka zdrowotna miesięcznie i rocznie?
W 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4666 zł. Podstawa składki zdrowotnej – zgodnie z ulgą – wynosiła więc 3499,50 zł, a sama składka 314,96 zł miesięcznie.
Od stycznia 2026 roku, po powrocie do 100 procent minimalnego wynagrodzenia i prognozowanym jego wzroście do 4806 zł, podstawą stanie się pełna kwota minimalnej pensji. Składka wyniesie wówczas 432,54 zł miesięcznie.
Różnica jest znacząca:
- miesięcznie: +117,58 zł,
- rocznie: +1410,96 zł.
Co istotne, jeśli w 2026 roku minimalne wynagrodzenie zostanie dodatkowo podniesione – co w świetle dotychczasowych trendów jest niemal pewne – faktyczny wzrost obciążeń może być jeszcze większy.
Składka zdrowotna 2025 vs 2026 – konkretne wyliczenia dla przedsiębiorców
2025 r. – z ulgą (75%)
- Minimalne wynagrodzenie: 4666 zł
- Podstawa składki zdrowotnej: 75% × 4666 zł = 3499,50 zł
- Składka zdrowotna: 9% × 3499,50 zł = 314,96 zł
2026 r. – bez ulgi (100%)
- Minimalne wynagrodzenie: 4806 zł
- Podstawa składki zdrowotnej: 100% × 4806 zł = 4806 zł
- Składka zdrowotna: 9% × 4806 zł = 432,54 zł
Różnica:
- miesięcznie: 432,54 zł – 314,96 zł = +117,58 zł
- rocznie: 117,58 zł × 12 = +1410,96 zł
Jak brak ulgi wpłynie na mikroprzedsiębiorców i jednoosobowe działalności?
Eksperci zwracają uwagę, że wzrost składki zdrowotnej w 2026 roku nie wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz jest konsekwencją wygaśnięcia tymczasowego przepisu. Brak nowelizacji oznacza brak jakiejkolwiek osłony dla najmniejszych firm, zwłaszcza tych rozliczających się według skali podatkowej i podatku liniowego.
– Jeśli w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie, to realna podwyżka składki może być jeszcze wyższa – zaznaczają specjaliści.
Podniesienie obciążeń fiskalnych o ponad 1400 zł rocznie może stać się poważnym problemem dla wielu mikroprzedsiębiorców. Wyższe koszty prowadzenia działalności, przy braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, oznaczają mniejsze środki pozostające w kieszeni przedsiębiorców.
Czy rząd wprowadzi nowelizację składki zdrowotnej przed 2026 rokiem?
Organizacje przedsiębiorców apelują o kompleksową reformę zasad naliczania składki zdrowotnej. Wskazują, że obecny system jest oderwany od realnych dochodów najmniejszych firm. Przy niskich przychodach i wysokich kosztach, stała wysoka składka jest szczególnie uciążliwa.
Na razie jednak żadne projekty ustaw w tej sprawie nie są procedowane. Wszystko wskazuje na to, że od 2026 roku przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z wyższymi składkami zdrowotnymi bez jakichkolwiek ulg czy mechanizmów łagodzących.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję