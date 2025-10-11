Witkoffowi i Kushnerowi towarzyszył dowódca dowództwa regionalnego USA (CENTCOM) admirał Bradley Cooper. Kushner prywatnie jest zięciem Trumpa.

CENTCOM ma pomóc w organizacji wspólnych sił zadaniowych, w skład których wejdzie 200 żołnierzy amerykańskich, a także żołnierze z Kataru i Egiptu oraz prawdopodobnie z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według AFP obaj specjalni wysłannicy Trumpa mieli również uczestniczyć w demonstracji w Tel Awiwie, zorganizowanej przez rodziny izraelskich zakładników przetrzymywnanych w Strefie Gazy.

Pierwszy etap porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między Hamasem a Izraelem wszedł w życie w piątek o godz. 12 czasu lokalnego. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych w Strefie Gazy 48 zakładników, w tym 20 żywych.

Umowa stanowi również, że Hamas przekaże wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat zmarłych izraelskich zakładników organowi, który zostanie utworzony z udziałem Turcji, Kataru, Egiptu i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.(PAP)